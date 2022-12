Jak opiekować się niemowlakiem?

Pierwsze tygodnie życia dziecka to okres, w którym wszyscy członkowie rodziny przyzwyczajają się do pojawienia się tego długo oczekiwanego członka, ale dla rodziców, zwłaszcza nowych, jest to również okres nauki, charakteryzujący się niepokojem i obawą, że zrobią coś źle lub przeoczą jakąś podstawową troskę. Dlatego stworzyliśmy poradnik, jak dbać o noworodka

1. Przede wszystkim musisz się zrelaksować i uwierzyć we własne możliwości, niepokój i niepewność tylko utrudnią ten etap. Gdy maluch się obudzi, przytulaj go i pieść, okazując mu całą swoją miłość.

2. Pamiętaj, że podczas dotykania dziecka, karmienia piersią czy zmiany pieluszki Twoje ręce muszą być bardzo czyste i zdezynfekowane, aby uniknąć przeniesienia bakterii.

3. Chociaż możliwe jest, że przez pierwsze tygodnie dziecko nie będzie przebywać w swoim pokoju, otoczenie powinno być przyjemne, ze światłem i odpowiednią temperaturą. Jeśli jest zima i korzystasz z ogrzewania, postaw w pomieszczeniu pojemnik z wodą, aby przeciwdziałać wysuszeniu wytwarzanemu przez grzejniki.

4. Na czas snu ubranie noszone przez dziecko powinno być lekkie i wygodne, nie należy umieszczać w łóżeczku poduszek ani żadnych innych przedmiotów (zabawek, pluszaków). Jeśli chodzi o pozycje do spania, to najbezpieczniejsze są na plecach i na boku, na przemian po każdym karmieniu dziecka.

5. Ich ubrania powinny być prane z neutralnym mydłem w jak najprostszy sposób, bez użycia silnych detergentów lub produktów takich jak wybielacze. Pamiętaj, że maluchowi powinno być wygodnie w ubrankach w jego rozmiarze i stosownie do pogody.

6. Jeśli planujesz wyjść na spacer, ale jest środek zimy, nie zapomnij założyć dziecku czapki na głowę, aby zatrzymać ciepło ciała, które jest tracone przez głowę. Latem natomiast zadbaj o to, by ubrania były wygodne i nie powodowały przegrzania, zwłaszcza gdy temperatury są bardzo wysokie.

7. Ważne jest, aby obcinać niemowlakowi paznokcie, gdy są długie, bo może sobie nimi zrobić krzywdę. Jest to moment, który powoduje wiele niepokoju u rodziców, poczekaj aż dziecko zaśnie i użyj nożyczek o tępych końcach, które nie mogą go zranić, jeśli się poruszy.

8. Ustal codzienną rutynę spacerową, jest to ważne dla rozwoju dziecka ze względu na bodźce, które otrzymuje, gdy wychodzi poza swoje zwykłe środowisko.

