Kompleks Edypa to bardzo popularne wytłumaczenie, kiedy dziecko jest zbyt mocno przywiązane do rodzica albo kiedy stara się ono zepsuć jego nowy związek. Tymczasem nasze dzieci kochają swoich rodziców, ale ich reakcje wcale nie muszą wynikać z jakiś niezdrowych popędów. Powody są znacznie inne i dorosłym wygodniej jest po prostu ignorować to, co chcą przekazać im dzieci.

Dlaczego dzieci są niemiłe dla naszych partnerów?

Kiedy rodzice się rozchodzą i starają się zacząć nowe życie u boku innego partnera, zdarza się, że dzieci mocno sabotują takie związki. Wtedy często dorośli zrzucają to na kompleks Edypa, zwłaszcza członkowie rodziny, którzy niekoniecznie znają sytuację panującą w domu. Tymczasem dzieci faktycznie mogą świadomie chcieć doprowadzić do rozpadu nowej relacji rodzica, niekoniecznie jest to jednak spowodowane miłością podszytą napięciem seksualnym. Dzieci po prostu chcą mieć swoich rodziców na własność. Często takie zachowania są znakiem, że nasze dziecko może mieć osobowość narcystyczną albo cechować się brakiem empatii.

Dlaczego dzieci chcą mieć rodzica tylko dla siebie?

Często takie zachowanie pojawia się u dzieci rozpieszczanych, które nauczono, że dostanie wszystko, czego sobie tylko zapragnie, jeśli tylko będzie dostatecznie głośno krzyczeć. Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy z tego, jak krzywdzi siebie, swoje dziecko i relację z nim, kiedy stawia na bezstresowe wychowanie. Dzieci nauczone, ze rodzice są po to, żeby spełniać ich zachcianki, zupełnie nie są zainteresowane potrzebami rodziców czy ich życiem. Często wychodzą z tego potencjalne konflikty, które przeważnie wygrywa dziecko, bo rodzic dalej nie chce zdenerwować swojej pociechy. Przez to dziecko prędzej czy później osiąga swój cel.

Czy to już toksyczna relacja?

Ciężko jest powiedzieć, czy dziecko w takiej sytuacji zachowuje się toksycznie. Faktycznie może ono starać się kontrolować swojego rodzica albo wyzyskać go najmocniej, jak się da. Jednak bardzo często rodzic na to pozwala i niejako godzi się z rolą, jaką obiera w tej relacji. Często nie wiedzą nawet, że ich dzieci zachowują się niewłaściwie, a pozwalając im na to, uczą je złych wzorców i niszczą jego przyszłe życie towarzyskie. Dzieci tak wychowane nie tylko nie potrafią wejść w zdrowe relacje i tak samo traktują swojego partnera, ale do tego wydają pieniądze, gdy tylko zachcą coś mieć, są pretensjonalni i często nie są w stanie wytrzymać długo w jednej pracy.