Dlaczego nie wszyscy chcą mieć dzieci?

Dzieci to nie jest łatwy temat. Niektórzy z nas nigdy nie poruszali tego tematu ze swoją drugą połówką, niektórzy marzą o nich od dzieciństwa, a inni zupełnie nie zamierzają ich mieć. Ci ostatni jednak często za to, jak chcą ułożyć sobie życie, bywają rugani i zapewniani, że jak się zestarzeją, to będą żałować. A tak naprawdę wiele osób nie chce mieć dzieci i mają ku temu naprawdę porządne powody.

Dzieci to wiele różnych problemów

Nie każdy jest gotowy na tak dużą odpowiedzialność, jaką niesie za sobą posiadanie dzieci. Niektórzy nie chcą brać na siebie kosztów z tym związanych. Inni po prostu nie chcą. Bez względu na powód, trzeba zgodzić się z jednym: dziecko to nie zabawka, trzeba się nim zajmować. To też sporo nowych problemów, nie tylko w czasie ciąży, ale też po rozwiązaniu. Wstawanie do dziecka w środku nocy, karmienie publiczne, zabieranie dziecka do pracy, kąśliwe uwagi bliskich o wychowaniu. To wszystko problemy, które mogą przerazić. Trzeba przyznać, że osoby, które uczciwie nie biorą na siebie dzieci, postępują jak najbardziej słusznie i zgodnie ze sobą.

Nie każdy musi lubić dzieci

Jakoś tak się utarło, że dorośli lubią małe dzieci. Problem jest w tym, że to nieprawda. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą dzieci nie lubić, a nawet nienawidzić. Oczywiste jest więc, że takie osoby nie będą chciały mieć dzieci, nawet jeśli znajdą partnera, kupią mieszkanie i osiągną stabilność finansową. A namawianie ich do tego tylko utwierdzi ich w tym postanowieniu. Nigdy nie mów takiej osobie, że pokocha, jak tylko urodzi! To szkodliwe, zarówno dla danej osoby, jak i dla jej przyszłego dziecka. Dzieci potrzebują miłości, aby rozwijać się prawidłowo, a rodzic, który nienawidzi dzieci, nie da im tego w najmniejszym nawet stopniu!

Masz prawo nie chcieć mieć dzieci

Nikt nie ma obowiązku być rodzicem. Nawet jeśli będziemy mieli biologiczne dziecko, nikt nie może nas zmusić do zatrzymania go i męczenia się z nim. Jeśli podejmujesz decyzję, zrób to świadomie i nie pozwól, aby wpłynęła na nią czyjakolwiek opinia, krytyka, czy nieprzyjemne komentarze. Twój partner nie ma prawa naciskać na Ciebie na posiadanie dziecka, a jeśli dąży do tego bez twojej wiedzy i zgody, popełnia przestępstwo! Jest to decyzja, która nie powinniśmy się wstydzić i ukrywać się z nią. Jeśli ktoś z twojego najbliższego otoczenia tego nie akceptuje, nie jest to twój problem, tylko jego, a Ty nie masz obowiązku poświęcać się, aby on był z Ciebie dumny czy zadowolony.