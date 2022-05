Dzieci w okresie rozwoju potrzebują bezpośredniej stymulacji ze strony rodziców lub opiekunów, aby rozwinąć pewne proste umiejętności, takie jak rozpoznawanie przedmiotów. W związku z tym specjaliści ds. rozwoju dzieci zalecają stosowanie zabaw heurystycznych jako asertywnego sposobu pomocy dziecku. Udowodniono, że wykorzystanie przedmiotów w procesie rozwoju dziecka wspomaga nie tylko jego rozwój intelektualny, ale także sensoryczny.

Co to jest gra heurystyczna?

Jest to harmonijna zabawa, w której dziecko zaczyna odkrywać przedmioty poprzez strategie oparte na ich wizualizacji i dotykaniu. Gra ta zaczyna się rozwijać po ukończeniu pierwszego roku życia, dlatego mówi się, że jest kontynuacją gry w skarby od szóstego miesiąca życia. Niektórzy rodzice interesują się tą zabawą, gdy tylko zobaczą, jak zrobić zabawki sensoryczne dla niemowląt i jak przykuć uwagę maluchów.

Warto zauważyć, że w tej grze może brać udział więcej niż jedno dziecko naraz, więc jeśli masz przyjaciół z dziećmi w podobnym wieku, możecie to zrobić razem. Dziecko powinno zacząć poznawać różne tekstury od szóstego miesiąca życia, tak aby zabawa była zgodna z jego rozwojem. Należy mieć pod ręką jakiś materiał lub przedmiot, który sprawi, że zabawa będzie pozytywna dla rozwijającego się dziecka lub dzieci, jeśli jest to zabawa grupowa.

Zasadniczo każda sesja powinna trwać co najmniej 45 minut i należy unikać przerw i hałasów z zewnątrz, ponieważ nie pomogą one w pomyślnym przebiegu procesu. Aby pomóc dzieciom w rozwoju wiedzy o przedmiotach, konieczne jest ciche otoczenie, jeśli chcesz uzyskać szybkie rezultaty. Odkrywanie przedmiotów jest bardzo korzystne dla dzieci, ponieważ przygotowuje je do poznawania otaczającego je świata.

Dlaczego gra heurystyczna jest ważna?

Głównym celem jest wzmocnienie zdolności dzieci poprzez poznanie różnych przedmiotów, które składają się na ich codzienne życie. W szczególności dzieci grające w gry heurystyczne rozwijają umiejętności językowe i myślowe. W tej zabawie ważne jest to, że dziecko zaczyna nawiązywać osobisty kontakt z różnymi przedmiotami, poznając ich rozmiary, kształty i różnice między nimi.

Zabawa heurystyczna ma na celu rozwijanie koncentracji i wiedzy o wielu przedmiotach codziennego użytku. Jeśli jesteś zainteresowany tą grą, możesz być pewien, że dzięki regularnym ćwiczeniom Twoje dziecko zdobędzie następujące umiejętności.

1. Zdolność do skoncentrowania się na przyszłej, pomysłowej zabawie.

2. Zbudowanie krytycznego myślenia o swoim otoczeniu.

3. Lepsze rozumienie mowy.

4. Znajomość różnic między poszczególnymi przedmiotami.

5. Uczenie się zabawy lub współdziałania z innymi dziećmi.

Zdolności, które dzieci rozwijają podczas zabaw heurystycznych, będą większe, jeśli osoby odpowiedzialne (dorośli) będą stałe i zrobią wszystko, co konieczne, by przestrzegać zasad.

Jakie są cechy charakterystyczne zabaw heurystycznych?



Osoby, które ćwiczą lub chcą rozwijać tę grę dla swoich dzieci, muszą wziąć pod uwagę dwie główne cechy: pierwsza z nich dotyczy przestrzeni, a druga przedmiotów.

Gra powinna być przeprowadzona w pomieszczeniu lub sali, w której jest wystarczająco dużo miejsca, aby dzieci mogły łatwiej rozwijać swoją autonomię. Rozwój dzieci w wieku od 12 do 18 miesięcy będzie korzystny, jeśli zapewnimy im odpowiednią przestrzeń do zabawy. Przedmioty, pojemniki i torby służą dziecku do wykonywania określonych czynności podczas poznawania i kojarzenia otaczającego je świata.

W przypadku przedmiotów można wykorzystać wszystko — od zakupionych zabawek po przedmioty zebrane z domu lub odzyskane w czasie poszukiwań. Nie należy używać przedmiotów trudnych w obsłudze, lecz lekkich, których właściwości są łatwe do zauważenia. Potrzebne będzie co najmniej 20 rodzajów obiektów i co najmniej 50 obiektów z każdego rodzaju, które dziecko będzie mogło wybierać i zapisywać.

Pojemniki mogą mieć kształt walca, a materiał zależy od Ciebie i Twojego budżetu, ponieważ możesz je wykonać z kartonu lub kupić gotowe. Ważne jest, aby dziecko mogło wkładać do pojemnika przedmioty, które kojarzą mu się z podobnymi do siebie lub które po prostu uważa, że tam pasują. W przypadku toreb nigdy nie używaj plastikowych, ponieważ nie są one bezpieczne i narażają uczestników na ryzyko z powodu wielu czynników.



Ogólnie rzecz biorąc, gra pozwala dziecku na swobodną eksplorację w bezpiecznym środowisku, w którym dorosły może obserwować zabawę, nie interweniując, chyba że dziecko jest w niebezpieczeństwie. Oczywiście, jeśli dziecko wchodzi w interakcje z dorosłym, dorosły może wymieniać z nim spojrzenia, aby wzbudzić w nim zaufanie. Poświęcenie 45 minut na tę zabawę co najmniej dwa razy w tygodniu gwarantuje eksplorację, zabawę i rozwój dziecka.