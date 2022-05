Jakie problemy posiadają dzieci, o których też i nie mają pojęcia osoby dorosłe?

Jakie też i mogą mieć takowe to problemy dzieci? Przecież tak naprawdę one wszystko mają, to co potrzebują. Najczęściej posiadają własny pokój, komputer, telefon dodatkowo fajne wakacje, modne ubrania, zajęcia z różnych dziedzin. Tak naprawdę wiele im dajemy, to tak dużo dla nich robimy, a one mają, się tak naprawdę tylko to uczyć. Jesteśmy też i przekonani, że im do szczęścia już nie nic tak naprawdę brakuje. A jednak i zamiast to coraz bardziej beztroskiego to już dzieciństwa mamy też i rosnący odsetek samobójstw, depresji i wiele więcej. Dlaczego tak naprawdę jest i co na to tak jednak wpływa?

Z jakimi to takowymi problemami spotykają się dzieci?

Dzieci mogą mieć wiele problemów dotyczących tak naprawdę już wszystkiego, tak samo, jak osoby dorosłe. Dziesięć lat i ich działania telefonu zaufanej dla dzieci i młodzieży to tak naprawdę jest jednym z tych najlepszych to dowodów. Przez 10 lat działania tej ów znanej nam organizacji mieli już ponad 1.200.000 telefonów i takowych to wiadomości od dzieci. Nieśmiałość, doświadczenie przemocy w domu, jak i w szkole, rozwód, presja w stosunku do nauki, nieakceptowania swojego to wyglądu, problemy w relacjach, związane problemy z seksualnością, dojrzewanie, niechciane to kontakty seksualne, samotność, czy brak takowej to uwagi rodziców. To tak naprawdę garstka tego, z czym takowe to dzieci mają do czynienia w wieku dziecięcym i młodzieżowym. Często też związany stres i strach. Tym bardziej w takowym to przypadku nie do końca już jeszcze ów dojrzałego to organizmu, a zarazem i nie do końca rozwiniętej takowej to psychiki.

Dorośli też pokazują dzieciom jak tak naprawdę reagować na wszystkie złe sytuacje, jak i te dobre.

Wiele dorosłych osób jednak nie zdaje sobie z tego ów sprawy, ale to oni pokazują najczęściej i tym swoim zachowaniem jak takie o to dzieci mają reagować na swoje sytuacje, czy to są te złe, a może i te dobre. Dlatego, też wiele dzieci w późniejszym czasie reagują tak samo, jak ich rodzice, czyli na przykład złością nienawiścią, czy też i smutkiem a jednakowo wycofaniem. Wiele osób dorosłych nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę ich dziecko może przechodzić przemoc. Przemoc to nie tylko bicie się dwóch takowych uczniów, ale jest wiele różnych innych przemocy w szkole. Dlatego, też ich dzieci reagują tak samo, jak rodzice. Wiele rodziców też i ignoruje takowe to problemy, próbując wówczas wmówić dziecku, że oni nie mają problemów, że dorosłe życie to są, problemy, a to jest, błąd.

Najczęstsze problemy dzieci, o których rodzice i osoby dorosłe najczęściej nie wiedzą.

Jakie są jednak takowe to problemy dzieci, o których tak naprawdę rodzice jednak nie mają żadnego pojęcia? Między innymi są to problemy takie jak:

– Stres z nauką.

– Strach przed swoimi to rówieśnikami.

– Strach przed kontaktem fizycznym.

– Strach takowej to dużej ilości osób.

– Złe reagowanie na sytuacje.

– Nieakceptowanie swojego wyglądu.

– Zła ów takowa to sytuacja w domu.

– Przemoc w takowej już nam znanej szkole.

– Samotność i brak możliwości pocieszenia

– Brak wsparcia rodziców.