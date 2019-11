Mechanizm powstania chorób wzroku

Podłoża chorób i wad wzroku mogą być rozmaite – począwszy od typowo genetycznych, przez środowiskowe, na cywilizacyjnych kończąc. W przypadku krótkowzroczności bardzo często przyczyny są typowo środowiskowe i cywilizacyjne, natomiast dalekowzroczność niejednokrotnie bywa efektem nie do końca proporcjonalnie zbudowanej gałki ocznej. W płaszczyźnie przód-tył oko osoby cierpiącej na dalekowzroczność jest skrócone w stosunku do oka prawidłowo zbudowanego, dlatego obraz zostaje odzwierciedlony przed siatkówką, dając złudzenie większej odległości do przedmiotu.

Sposoby walki z nadwzrocznością

Naturalnie możliwa jest dzisiaj operacyjna walka z dalekowzrocznością i coraz więcej osób w zaawansowanym stadium choroby decyduje się na wykonanie zabiegu LASIK. Nie wszyscy jednak kwalifikują się do tego zabiegu, a dodatkowo przeważnie nie jest on refundowany, więc należy pokryć jego koszt z własnej kieszeni. Dla wielu osób wciąż najbezpieczniejszym i najszybszym rozwiązaniem problemów z nadwzrocznością są specjalne szkła kontaktowe lub okulary korekcyjne.

Produkty z najwyższej półki

Producenci oferujący dzisiaj na sklepowych półkach swoje innowacyjne soczewki kontaktowe na dalekowzroczność dbają nie tylko o to, aby soczewki dostępne były we wszystkich możliwych parametrach dioptrii. Coraz ważniejsze są dodatkowe funkcje jak posiadane filtry UV czy zastosowanie wyjątkowych technologii gwarantujących soczewce maksymalne uwodnienie przez wiele godzin.