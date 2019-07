Jak zmieniają się ubranka dla dziecka w pierwszych dwóch latach życia?

Pierwsze ubranka dla noworodka są przede wszystkim proste. Nie mają ani wielu ozdób, ani specjalnie szalonych wzorów – i dobrze, bo wszelkie udziwnienia są naszym maluchom w pierwszych tygodniach i miesiącach życia naprawdę niepotrzebne.

Body dla noworodka – pierwszy ciuszek na długie godziny

Wszystko zaczyna się od bardzo podstawowych ubranek, wśród których najważniejsze to body dla noworodka. Inne elementy garderoby noworodka to śpioszki, kaftaniki i ewentualnie koszulki ze spodenkami, jeśli jest lato. Nic więcej z pierwszych tygodniach życia nie będzie małemu człowiekowi potrzebne. Dopiero wraz z rosnącą mobilnością malucha, możemy zdecydować się na zakup takich elementów garderoby jak krótkie spodenki, koszulki z krótkim rękawem itp. na początku takie ubranka nie mają sensu, bo mogą być niewygodne, a na pewno są niepraktyczne.

Po pierwszym roku życia

Maluch, kiedy już zaczyna siadać i być coraz bardziej ruchliwy potrzebuje znacznie więcej ubrań niż tylko body dla noworodka. Zaczynają się dresy i bluzy zapinane na zamek, ubranka są nieco bardziej skomplikowane, ale nadal muszą być na tyle wygodne, by maluch mógł w nich zasnąć np. w drodze samochodem. Muszą też być wygodne dla mamy i osób przebierających często dziecko np. w żłobku im więcej ruchu tym więcej okazji, by się wybrudzić, a przecież roczne dziecko po pierwsze nie potrafi jeszcze komunikować potrzeby skorzystania z toalety, a po drugie właśnie zaczyna naukę samodzielnego jedzenia, co oznacza, że w znacznej większości przypadków jego ubranka narażone są na bliski kontakt z jedzeniem. Warto więcej dobierać takie materiały i wzory, które nie tylko łatwo będzie uprać, ale z których nie będzie schodził kolor czy ozdobne aplikacje, im bliżej drugiego roku życia, tym więcej ubrań na różne okazje, bo dziecko będzie potrzebować ubrania na sanki i na rower. Spodni na deszczowe dni i czegoś bardzo przewiewnego na upał. Zaczną się ubrania do początków nauki sportów oraz szlafroki, pidżamki i inne niezbędne elementy garderoby dla małego człowieka.