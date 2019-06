Dlaczego warto sięgnąć po maski cpap?

Zamień swoje niespokojne noce w spokojny i bezpieczny sen! Co więcej, nawet Twoja uroda na tym skorzysta. Okazuje się bowiem, że skuteczne leczenie obturacyjnego bezdechu sennego może przyczynić się do poprawy wyglądu. Nowe badania sugerują, że pacjenci, którzy praktykowali terapię za pomocą maski cpap, cieszyli się ze zmniejszonego obrzęku i zaczerwienienia na swoich twarzach. To przyczynia się do bardziej młodzieńczego wyglądu – twarz jest wypoczęta i wygląda promiennie. Ta jedna z tych korzyści, o której być może nie słyszałeś, ale będziesz zadowolony z jej efektów.

Lepszy sen – dla was obojga

Czy kiedykolwiek czułeś, że Twój współmałżonek doskonali swoje umiejętności wiercenia się podczas snu? Może to być spowodowane niekończącym się niestety Twoim chrapaniem, które sieje spustoszenie w jakości snu was obojga. Chrapanie często wynika z obturacyjnego bezdechu sennego, a bez skutecznej terapii możesz nie być jedynym zmęczonym w wyniku tego. Prawdopodobnie Twój współmałżonek również cierpi. Zatem zmień wasz sen na lepszy – angażując się w stałą terapię maskami cpap.

Z maskami cpap – lepszy nie tylko sen!

Intymne relacje odgrywają dużą rolę w pielęgnowaniu zdrowego stylu życia. Niestety, pacjenci cierpiący z powodu bezdechu sennego mogą doświadczać braku intymności i utraty libido. Dobrą wiadomością jest to, że badania wykazały, że ciągłe stosowanie maski cpap może znacząco poprawić funkcje seksualne i satysfakcję związaną z współżyciem płciowym. Nie pozwól, by obturacyjny bezdech senny pozbawił Cię intymnych chwil, tym bardziej iż jak widzisz – uzyskanie tego wcale nie jest takie skomplikowane.