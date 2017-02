Jeśli chce się wychować dziecko w taki sposób, aby później potrafiło ono prowadzić udane i szczęśliwe życie, gdy już będzie dorosłe, naprawdę będzie trzeba włożyć w to trochę wysiłku. Wszystko przez to, że dorastanie nie jest łatwym okresem i każdy, kto się w nim znajduje powinien czuć wsparcie bliskich sobie osób. Małym dzieciom trzeba poświęcać sporo uwagi, aby nie stała im się krzywda, natomiast nastolatką sporo zrozumienia i miłości. Okres buntu dziecka na pewno nie będzie dla nikogo łatwy, lecz jest wiele sposobów na to, aby go jakoś przetrwać. Dobrze będzie już od małego zarażać dziecko jakąś pasją. Na tym również polega wychowanie dzieci. Aby pokazać im, jak wiele ciekawych rzeczy mogą robić w życiu. Można je na przykład zainteresować sportem, czy też grą na jakimś instrumencie. Pomoże to też w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami.